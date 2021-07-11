Будет разработан новый дизайн навесов на остановках общественного транспорта в Риге
Foto: DELFI Aculiecinieks

Дизайн навесов для остановок общественного транспорта в Риге за 6500 евро разработает архитектор Бисениекс.

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Проект навесов для остановок общественного транспорта в Риге за 6500 евро будет разрабатывать архитектор Арманд Бисениекс, сообщили агентству LETA в строительном управлении города Риги.

В ходе ценового опроса поступило три заявки на разработку дизайна навесов и элементов благоустройства остановок общественного транспорта. Лучшим было признано предложение фирмы Valgude в лице сертифицированного архитектора Бисениекса.

Все элементы благоустройства остановок планируется создать в едином стиле, отражающем самобытность города Риги.

Дизайн элементов должен быть лаконичным, современным и соответствовать городской среде, а также способствовать использованию общественного транспорта, делая его более удобным и приятным для жителей и гостей города.

Дизайн остановок не должен противоречить окружающему историческому наследию и памятникам архитектуры, отвлекая внимания от них.

В ближайшие годы планируется заменить все технически и функционально устаревшие остановки общественного транспорта в Риге, заменив их более удобными, отвечающими современным требованиям, а также установить навесы новой конструкции там, где их раньше не было.

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LETA

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LETA

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