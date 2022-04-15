"Будет второй Сталинград!" Пабрикс о ядерных рисках, усилении армии и "похмелье" России и русских

Министр обороны Артис Пабрикс ожидает на Донбассе второго Сталинграда, не видит новых рисков в ядерных угрозах Медведева и просит еще денег на дополнительное вооружение и увеличение армии Латвии. В передаче "Действующие лица" на LR4 он рассказал, почему миру стоит вернуться к формуле Холодной войны.

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Ситуация в Украине. Министр обороны Латвии считает, что у Донбасса намечается второй Сталинград с целью добиться хоть какой-то победы к 9 мая, что может привести к переговорам. Украинская сторона готова противостоять агрессии. Яркое свидетельство тому — уничтожение российского корабля "Москва" в Черном море, которое Пабрикс сравнил с тем, что во Вторую мировую случилось с японскими кораблями "Бисмарк" и "Ямато". Причины успеха Украины министр называет две: "они защищают свои семьи и дома", а также "после того, что случилось в Буче и происходит в Мариуполе, даже скептически настроенные западные государства готовы дать больше военной помощи".

Безопасность в Латвии. По мнению Пабрикса, с этой войной позиции Латвии в НАТО и ЕС усилились. "Наш анализ российского поведения оказался правильным — последние два месяца все крупные агентства новостей звонят балтийским государствам и Польше". Министр призывает не бояться за безопасность — вся нужная подготовка проведена, а у границы Латвии российских войск сейчас мало. К тому же, считает Пабрикс, Путин своим давлением привел к тому, что нейтральные Швеция и Финляндия решили вступать в НАТО, чтобы не оказаться в позиции Украины.

Боеспособность Латвии. За семь недель войны в Украине в латвийскую армию (Зепмессардзе) заявки подали столько добровольцев, сколько в мирное время за три года — около 2,5 тысяч жителей. Есть план увеличить число профессиональных военных с 6,7 тысяч до 8 тысяч человек, а Земессардзе с 8,5 тысяч до 12 тысяч. И держать в резерве около 6 тысяч. Вопрос об обязательном призыве не стоит. Кроме того, в Латвии дислоцируется около 2000 солдат из других стран, скоро их число увеличат до 3000. Через два года в школах вводится обязательная военная подготовка — один день в месяц с инструкторами минобороны.

Деньги на оборону. Парламенту предложено увеличить бюджета обороны до 2,5% от ВВП. Латвии не хватает противовоздушной и морской обороны. Ведь надо помнить, что прибытие помощи от НАТО занимает время. "Если вспомнить 24 февраля, то меня разбудили в 4 утра, а через 4 часа у нас приземлился первый самолет с американскими солдатами, чтобы мы были готовы, если что-то начнется и у нашей границы".

Ядерные риски. Заявления Медведева, что Россия подтянет на Балтику еще войск и ядерного оружия, Пабрикс призывает не опасаться. Последних 8 лет российских войск на Балтике и так было больше, чем западных войск, а в Псковском и Калининградском регионах находятся "искандеры", которые могут переносить ядерные боеголовки. В общем, ничего нового Медведев не пообещал. Тем более что Швеция и Финляндия, хоть и не были в НАТО, всегда думали о своей обороне — самолетов и ракет у них "на две Украины", а у Финляндии свежо в памяти советское нападение 39-го года, когда финны в одиночку отстояли независимость.

И все же вероятность ядерного удара исключать нельзя. Это раньше ядерное оружие использовалось для сдерживания, чтобы стороны не преступали "красные линии", а поскольку "линия" Путиным пройдена, по мнению Пабрикса, "надо возвращаться к ситуации времен Холодной войны — сказать: дорогой Путин и Кремль, вы здесь в мире не одни, у кого есть ядерное оружие, если вы думаете, что сможете его использовать и остаться безнаказанными, то это глупая мысль".

Помощь Украине. По словам Пабрикса, уже за 8-10 часов до начала войны Латвия отправила в Украину несколько самолетов. Также привезли стингеры, противотанковые орудия и "много других вещей". Только на военную помощь было истрачено 200-250 млн евро. "Это все современное оружие, но что-то придерживаем, чтобы самим не остаться без оружия".

Шансы Украины на НАТО и ЕС. Сперва Украина надо победить, иначе аппетиты Кремля вырастут, говорит Пабрикс. Он выразил уверенность, что после победы Латвия поможет Украине отстроить все города, больницы, детсады, школы. И быстро вступить Украина в ЕС — лет за 5-6 лет. Даже если восточные границы будут под вопросом. "Надо лишь установить, где находится граница де факто… Эстония до сих пор не заключила договор о границе с Россией, но она член НАТО и ЕС".

Амбиции Кремля и "похмелье" русских. Путин хочет войти в историю русского народа, возродив большую Российскую империю. Именно поэтому он в ноябре прошлого года выставил ультиматум о разоружении пограничных с Россией стран до уровня 1997 года, считает Пабрикс. "Но одно дело амбиции, другое — реальность: Россия застряла в Украине, может, надолго. Думаю, это приведет к похмелью в российском обществе. Может, сработает и в Латвии. Нам очень важно, чтобы та часть местных русскоязычных, у которых были позитивные мысли насчет Путина и руководства Кремля, поняли — войну в Украине могут отстаивать лишь люди, которые не дружат со здравым смыслом".

Конфликт с общественными СМИ. Пабриксу напомнили о конфликте с LTV7 — в начале апреля в своем микроблоге Twitter, а позже в письме в Совет по общественным СМИ министр раскритиковал приглашение в эфир перебравшегося после крымских событий из России в Латвию журналиста Рагозина — Пабрикс назвал его возможным агентом влияния России. И выразил сомнение в том, что стоит выделять дополнительное финансирование 17 млн евро для общественного ТВ на русском языке.

Комментируя свои действия на LR4, Пабрикс предложил "не перебарщивать". По его словам, он всегда отстаивал сильные и свободные медиа на русском языке в Латвии. "Это моя позиция последних 20 лет. Но журналисты должны знать, что у них есть и свобода, и ответственность перед обществом. К тому же, как и все люди, я могу иметь свое мнение о том, что происходит в нашем государстве".

Напоследок министр сообщил, что непременно будет участвовать в ближайших выборах в Сейм, которые пройдут в октябре.