Будет введено пособие по присмотру за ребенком в случае удаленной учебы (пояснения)

Планируется ввести пособие по присмотру за ребенком, предусматривают поддержанные во вторник правительством поправки к закону. Эту инициативу должен еще рассмотреть Сейм.

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что правительство поддержало предложение Министерства благосостояния о том, что, если из-за Covid-19 ребенку в возрасте до 10 лет придется учиться удаленно, государство оплатит родителю ребенка "больничный лист".

Как пояснили в министерстве, в условиях стремительного распространения Covid-19 закрыты отдельные дошкольные учреждения, а младшие классы учатся удаленно. В результате некоторым семьям, где родители не могут работать удаленно, необходима поддержка в присмотре за ребенком.

Как пояснили порталу Delfi в Министерство благосостояния, на этот случай правительство решило ввести пособие по присмотру за ребенком (официальное название — пособие помощи по болезни), если школьник младше десяти лет вынужден учиться удаленно. Родитель сможет получить формальный лист нетрудоспособности. Это относится и к тем родителям, кто ухаживает за человеком с инвалидностью младше 18 лет, но из-за Covid-19 он не может посещать дневной центр ухода.

Важно! В этом случае пособие по нетрудоспособности (по больничному) выплачиваться не будет, его заменит пособие по присмотру за ребенком. Размер выплаты — 60% от среднего дохода (с которого уплачен социальный налог) за последний год.

Пособие не будет выплачиваться, если претендент работает, ведет хозяйственную деятельность, получает доходы или другие пособия (социальное или за простой).

Для того, чтобы получить пособие помощи по болезни необходимо обратиться в Государственное агентство социального страхования.

Еще одно ограничение. 14-дневный больничный и пособие по присмотру за ребенком запросить один раз со 2 по 31 декабря 2020 года и один раз с 1 января по 30 июня 2021 года.