Будет запрещен въезд в Латвию из Великобритании, Ирландии и Португалии

Правительство концептуально договорилась запретить въезд в Латвию из Соединенного Королевства, Ирландии и Португалии, сообщил министр сообщения Талис Линкайтс.

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Ограничение будет относиться как к прямым рейсам, так и к приезду в Латвию из этих стран через другие.

Также правительство концептуально договорилось запретить неважные путешествия за границу. С учетом того, что 90% путешественников приезжают в Латвию через сухопутную границу, решен усилить пограничный контроль.

"Призываем жителей Латвии никуда не ездить. Поездки разрешены только в случае крайней необходимости, с оценкой всех рисков, так, чтобы при построении маршрута были выбраны самые безопасные страны", — сказал Линкайтс.

Конкретные нормативные акты будут утверждены в четверг, 4 февраля.