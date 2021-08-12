Будет жарко! На фестивале общения Lampa комики высмеют Голубеву, Борданса и Домбровского

На 7-м фестивале общения LAMPA, который пройдет 20-21 августа в Цесисе и онлайн, политики выступят, как и в роли ди-джеев, так и будут хорошо "прожарены" на кульминационном мероприятии Politiķu cepiens ("Прожарка политиков") — самые острые на язык комики пройдутся по всем слабым местам представителей власти.

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Помимо более чем 200 жарких дискуссий и откровенных бесед (полная программа — ЗДЕСЬ), в том числе на русском языке, пройдут и два традиционных мероприятия с участием политиков. На "Дискотеке политиков" представители власти выступят в роли ди-джеев и через музыку раскроют неизвестные грани своих личностей, другие же будут подвергнуты безжалостному обстрелу колкостями от комиков в заключительном мероприятии фестиваля "Прожарка политиков".

Зачастую по дебатам и выступлениям политиков можно понять многое о политических убеждениях их самих и их партий. Но если вы хотите получше узнать их, как личностей, надо дать "слово" музыке. 20 августа в 22.45 на сцене "Apgaismo" в парке Руцкас в Цесисе и в прямом эфире на сайте LAMPA за диджеский пульт встанет и, по его мнению, выдаст лучшие мелодии для вечеринок депутат Европейского парламента Иварс Иябс ("Attīstībai/Par!"), а также депутат Сейма Марис Мичеревскис и министр образования и науки Анита Муйжниеце (Jaunā konservatīvā partija), депутат Сейма Рихардс Колс (Национальное объединение "Visu Latvijai!" — "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"), депутат Сейма Инесе Войка ("Attīstībai/Par!") и советник министра финансов по вопросам бюджета и кларнетист Интс Далдерис (объединение партий "Jaunā Vienotība").

Жаркое лето — горячая "Прожарка"!



Самое смелое мероприятие LAMPА — "Прожарка политиков" — уже в седьмой раз в заключении фестиваля соберет и основательно прожарит тех, у кого хватает смелости, чтобы посмеяться над собой и позволить это сделать другим.

21 августа в 21.45 на сцену "Apgaismo" в парке Руцкас в Цесисе поднимутся три храбреца — министр внутренних дел Мария Голубева ("Attīstībai/Par!"), министр юстиции Янис Борданс (Jaunā konservatīvā partija) и депутат Сейма Вячеслав Домбровскис. Всех их очно и в прямой трансляции на сайте LAMPA вживую будут прожаривать давние заводилы фестиваля Рудольф Кугренс, Анете Консте, Эдгарс Балиньш и актер Янис Кронис. Угли и специи "Прожарке" подбросит ее ведущий Янис Скутелис. Как обычно, основными блюдами Прожарки" станут истории подъемов и падений политиков. Чтобы подогреть аппетит, "прожариваемые" уже ответили на первый вопрос разминки — за какие работы и упущения прошедшего года они "поджаривают" себя сами?

Министр внутренних дел Мария Голубева признает, что этим летом, когда она стала министром внутренних дел, ее жизнь совершила основательный кульбит: "Я прожарила себя за то, что обещания спутнице жизни о прекрасном летнем отпуске развеялись, как дым. Получила также очередное подтверждение, что дорога в ад, или в моем случае наказание от KNAB, вымощена благими намерениями, потому что я отдала свой пропуск на парковку коллеге по фракции и должна была объясняться, когда совершенно забыла об этом".

Министр юстиции Янис Борданс никогда не забывает о целях и идеалах: "Я поджариваюсь, если вижу несправедливость и бездействие. Однако команда — моя лучшая прожарка. Вместе мы прожариваемся и по поводу достижений, и планируя то, что еще предстоит сделать".

Депутат Сейма Вячеслав Домбровскис сам часто выступает инициатором прожарки: "Прожариваюсь, потому что сопротивляюсь разного рода стагнации, поэтому длительное время я искал во многих партиях способные слышать уши, и все же пришел к решению создавать новую партию. Есть такая поговорка — ни жареный, ни пареный, что применимо ко многим в Сейме и правительстве. Я точно не такой. Я предпочитаю быть самим собой, и я не боюсь, что меня "поджарят" из-за этого".

По опросу, проведенному агентством исследований Norstat в июне, каждый десятый опрошенный считает политическую дуэль развлекательной, и чем она безумнее, тем лучше*. Скоро станет известно, насколько сумасшедшей будет Прожарка в этом году, но LAMPA обещает — будет жарко.

О форме фестиваля в этом году



Фестиваль общения LAMPA пройдет 20 и 21 августа в городской среде Цесиса, в прямом эфире на сайте фестиваля и на 47 площадках совместного просмотра по всей Латвии. Основная тема фестиваля в этом году — уважение, приглашая поговорить, как и на сложные темы и порой неудобные темы, так и оценить, насколько уважительно мы способны принимать разное и отличающееся, чтобы вместе построить лучшее общество.

В этом году в Фестивале общения LAMPA снова можно участвовать очно. Чтобы это произошло, и мероприятие посетило неограниченное число людей, посещение LAMPA будет возможно только при предъявлении действующего сертификата Covid-19, подтверждающего завершение полного курса вакцинации или болезни в течение последних шести месяцев, вместе с удостоверением личности или паспортом. Поэтому в этом году фестиваль будет доступен для посетителей с 12 лет. Однако следить за ходом фестиваля можно будет где угодно, бесплатно наблюдая за дискуссиями в прямом эфире или присоединяясь к единомышленникам на площадках совместного просмотра.

Более подробную информацию о фестивале и его программе ищите ЗДЕСЬ.

О Фестивале общения LAMPA



Фестиваль общения LAMPA — это площадка для свободного и уважительного обмена мнениями, ценных бесед, оттачивания ума и расширения кругозора. Это вдохновляющая и захватывающая платформа для всех, кому есть что сказать, и для всех, кто готов слушать. Основная цель фестиваля — укреплять в Латвии культуру демократии, дискуссий и уважительных разговоров.

В команду фестиваля входят Фонд для открытого общества DOTS, Swedbank, самоуправление Цесисского края, агентство по управлению коммуникациями Deep White, рекламное агентствао Armadillo и представительство British Council в Латвии. Фестиваль также поддерживают Государственный фонд культурного капитала, посольство Федеративной Республики Германия в Риге, представительство Европейской Комиссии в Латвии, посольство США в Латвии, предприятия "Latvijas Finieris", "Enefit", "SCHWENK Latvija", "Omniva", "Cēsu alus", "Neste Latvija", "Rimi Latvija", а также Фонд интеграции общества из средств государственного бюджета Латвии, выделенных Министерством культуры. Прямую трансляцию Фестиваля обеспечивает LMT Straume.

* Опрос был проведен исследовательским агентством Norstat совместно с Фестивалем общения LAMPA в июне 2021 года. В опросе приняли участие 1008 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.