Будьте осторожны: из-за аномально теплой зимы в Латвии все еще активны клещи

Латвийская теплая зима разбудила насекомых, которые активны в теплое время года, в том числе клещей. Пока клещи передвигаются медленно, и в этом году лабораторно подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом еще не было, но при сохранении теплой погоды их активность может возрасти.

Специалисты советуют принимать меры предосторожности, отправляясь на природу. Энтомолог Вольдемар Спуньгис подтвердил газете Diena, что активность клещей заметна. Сам исследователь последнего клеща видел 30 декабря прошлого года, а в 2017 году первый клещ был замечен уже 4 января.

При температуре +3 градуса клещи становятся активны, а начиная с +6 градусов уже могут не просто ждать на одном месте, а перемещаться.

Эпидемиологи латвийского Центра контроля и профилактики заболеваний напоминают, что вакцинация обеспечивает защиту только от клещевого энцефалита, но не защищает от других переносимых клещами заболеваний — клещевого боррелиоза (болезни Лайма) и эрлихиоза.

ЦКПЗ отмечает, что любой может защитить себя от укуса клеща, например, надевая светлую одежду, на который клещ будет более заметен. Также важно во время прогулки время от времени проверять одежду, чтобы убедиться, что на ней нет клещей.

Кроме того, важен выбор подходящей обуви, поскольку клещи, как правило, сначала попадают на обувь. Следует также убедиться в том, что рукава, воротник и брюки достаточно закрыты, чтобы предотвратить попадание клещей под одежду.