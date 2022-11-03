Будущая коалиция подпишет меморандум о сотрудничестве

Сегодня в 14:00 партнеры будущей коалиции "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение подпишут меморандум о сотрудничестве, сообщил после переговоров трех политических сил руководитель "Нового Единства", премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Меморандум будет подписан в бюро "Нового Единства" по адресу бульвар Зигфрида Анны Мейеровица, 12-3.

После подписания меморандума станет ясным распределение обязанностей партий будущей коалиции, отметил Кариньш. По его словам, этот вопрос политики еще не обсуждали.

Затем партии сразу приступят к работе над декларацией правительства.

Проект меморандума о сотрудничестве предусматривает готовность политических сил взять на себя ответственность за развитие страны и благосостояние народа и согласие в основных принципах формирования правительства и совместно поставленных целях, таких как укрепление государственной безопасности, экономический рост и развитие социально справедливого, инклюзивного общества.