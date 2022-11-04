Будущая коалиция продолжит переговоры о распределении сфер ответственности

Параллельно работе над декларацией правительства будущая коалиция продолжит переговоры о разделении обязанностей, заявил сегодня представитель "Нового Единства", министр иностранных дел Эдгар Ринкевич после встречи партий.

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Представитель Национального объединения (НО), министр культуры Наурис Пунтулис заявил, что НО не возражает против распределения обязанностей, предложенного премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство"), однако следует начать работу над составлением декларации правительства.

Политик "Объединенного списка" Улдис Пиленс заявил, что подробнее о распределении министерств можно будет судить после того, как будет составлен текст декларации правительства. Пиленс согласился с коллегами, что сейчас самым важным вопросом является декларация.

По его словам, между партиями нет разногласий по распределению сфер ответственности, которое предусматривает, что "Новое Единство" имеет право на семь должностей в правительстве, включая премьер-министра, а ОС и Нацобъединение получат по четыре должности. Пиленс добавил, что работа над декларацией правительства на следующей неделе будет очень интенсивной.

По словам Пиленса, ОС согласен и с принципом солидарной ответственности, поэтому очень важно начать работу над декларацией, чтобы партии договорились об отражении сфер ответственности и вовремя пришли к конкретному распределению министерств и кандидатов на должности.

На вопрос, согласна ли партия с предложенным "Новым Единством" разделением министерств, Пиленс ответил, что партнеры будущей коалиции в настоящее время находятся на этапе составления декларации правительства, а кандидатов в министры планируется обсудить после ее создания. Сфер ответственности меньше, чем министерств, пояснил лидер ОС, указав, например, что вопросом безопасности занимаются два министерства. Поэтому в первую очередь должны быть обсуждены все блоки тем и только потом эти темы должны обсуждаться на уровне министерств, сказал политик.

Ринкевич заявил, что обсуждение "всего спектра", включая предложения по распределению сфер ответственности, продолжится на следующей неделе. "Все встанет на свои места в свое время", — добавил он.

На вопрос, не желает ли НО обменяться с ОС и получить контроль над Министерством земледелия, передав Министерство сообщения ОС, Пунтулис ответил, что в настоящее время приоритетной является работа над декларацией.

В этом контексте Ринкевич подчеркнул, что в сегодняшних переговорах не было никакой "политической биржи" со сделками обмена. Политик сообщил, что "Новое Единство" предложит руководство рабочих групп по партиям в соответствии с предложением Кариньша о распределении сфер ответственности.