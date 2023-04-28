Будущему заводу по сжиганию мусора потребуются тонны аммиачной воды

На мусоросжигательном заводе, который планируют построить под Ригой в Ропажском крае, будет емкость для аммиачной воды объемом в 49 тонн, что вызывает большое беспокойство среди местных жителей. Об этом пишет rus.lsm.lv.

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Член правления предприятия Vides resursu centrs Гунтар Левиц заявил: "Хранение аммиака на объекте не планируется, а выбросы намного ниже нормативов и практически не окажут воздействия на окружающую среду".

Rus.lsm выяснил, что речь идет не о чистом аммиаке, а о 25-процентной аммиачной воде. С помощью этого раствора на мусоросжигательном заводе планируется очищать вредные выбросы в атмосферу. Редакция попросила ознакомиться с проектной документацией химика, доктора фармацевтических наук Павла Судмалиса и оценить опасность такого объекта.

"При маленьком количестве он бодрит, при большом — вызывает удушье, дезориентацию. Ну, и очень опасно находиться рядом, если разлилось большое количество. Аммиак очень опасен для организмов, живущих в воде. Он является очень сильным ядом".

Согласно документам, на предприятие будут завозить 8 тысяч тонн водного раствора аммиака в год. "Очень нужно внимательно смотреть за логистикой. Потому что если такая автоцистерна попадет в аварию, то последствия могут быть очень плачевными", — пояснил Судмалис.