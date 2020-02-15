Будущие администраторы Рижской думы готовят план действий

Будущие представители администрации Рижской думы начали работу над документом о конкретном порядке работы думы до предстоящих внеочередных выборов, рассказал агентству LETA будущий руководитель администрации Эдвин Балшевиц.

Сейчас он является госсекретарем Министерства охраны среды и регионального развития, а руководителем администрации станет после того, как президент Латвии провозгласит закон о роспуске Рижской думы.

У Балшевица будут такие же полномочия, как и у мэра, то есть он имеет право принимать бюджет самоуправления. В то же время он сохранит и должность госсекретаря.

Порядок проведения заседаний думы, процесс принятия решений и другие технические моменты будут оговорены в специальном временном положении о работе думы, которое планируется принять сразу после назначения администрации.

На вопрос, примут ли администраторы бюджет этого года, Балшевиц ответил, что нужно ознакомиться с тем, что уже сделано в процессе принятия бюджета и достаточно ли 1/12 части прошлогоднего бюджета в месяц для того, чтобы самоуправление работало. "Конечно, никаких новых инициатив мы выдвигать не будем, если только не возникнет кризисная ситуация, потому что наша задача состоит в том, чтобы эти два месяца обеспечивать техническую работу думы", - сказал Балшевиц.

Что касается комитетов, то, по словам Балшевица, их работа будет ограничена из-за недостаточных человеческих ресурсов.

Правительство назначило в администрацию трех человек, но будут привлечены и технические работники для обработки информации. Сам Балшевиц будет работать и в министерстве, и в думе.

Как сообщалось, 13 февраля Сейм проголосовал за роспуск Рижской думы.