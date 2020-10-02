Будущие заместители председателя Рижской думы разделили между собой сферы ответственности и обозначили первые задачи, сообщил в эфире Латвийского радио один из кандидатов на пост вице-мэра Эдвардс Смилтенс (NA/LRA).

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Смилтенс будет отвечать за сотрудничество Риги с другими самоуправлениями, а также реализацию стратегии ареала Риги. Его первой задачей будет привлечение финансирования из фондов по преодолению последствий кризиса Covid-19.

Одной из главных задач Смилтенса станет создание решений мобильности для людей, которые ежедневно ездят работать в Ригу из близлежащих столице краев. “Должны быть транспортные ветви, которые тянутся дальше границ Риги, должен быть центр мобильности, например, станция в Гаркалне, где находится паркинг, велостоянки и там же поезд, который курсирует по понятному графику”, - считает политик.

По словам Смилтенса, Линда Озола (НКП) будет следить за соблюдением законов и борьбой с коррупцией в Рижской думе, а Вилнис Кирсис (Новое Единство) займется поиском денег для нужд Рижской думы, так как его партия стоит во главе Министерства финансов.

Как уже сообщалось, сегодня состоится первое заседание нового созыва Рижской думы. Дума планирует избрать комиссию по подсчету голосов и председателя самоуправления.