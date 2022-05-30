Будут организованы лагеря для украинских и латвийских детей

Министерство образования и науки организует лагеря для детей украинских беженцев и латвийских детей. Об этом сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце ("Консервативные) после совещания правящей коалиции.

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По словам министра, завтра на заседании правительства будет рассмотрено предложение по перераспределению средств на организацию лагерей.

Лагеря будут организованы для содействия освоению языка и снижения уровня стресса у детей.

Уже сообщалось, что со следующего учебного года дети украинских беженцев будут получать образование в Латвии на государственном языке.