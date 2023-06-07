Будут расширены возможности получения помощи для жильцов денационализированных домов

Рижское самоуправление расширило круг жильцов денационализированных домов, которые могут получить помощь в решении квартирных вопросов. Это предусмотрено вступившими в силу в среду, 7 июня, связующими правилами Рижской думы, сообщил агентству LETA координатор проектов Отдела внешней коммуникации самоуправления Мартиньш Вилемсонс.

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Для того, чтобы арендаторы этих домов могли обратиться за помощью в решении квартирных вопросов — для получения помощи на сдачу жилплощади в первую очередь или на получение единовременного пособия за освобождение жилплощади, учитывается средний уровень доходов лица (семьи) за последние три месяца после уплаты налогов.

С сегодняшнего дня на вышеуказанную помощь могут претендовать арендаторы денационализированного дома, если они являются единственным лицом в домохозяйстве, а их средний доход за последние три месяца не превышает 600 евро в месяц (ранее этот порог составлял 500 евро). Также на помощь может претендовать семья из двух и более человек — 500 евро на человека в домохозяйстве, чьи сбережения не превышают пятимесячной минимальной заработной платы (ранее этот порог составлял 400 евро).

Фактическое положение лица (семьи) также должно соответствовать другим критериям, определенным в нормативных актах, чтобы иметь право на получение вышеупомянутой помощи.

В своих бюджетах на 2023 год Латвийское государство и Рижское самоуправление выделили финансирование на расходы, связанные с единовременными пособиями по освобождению жилья для арендаторов денационализированных домов.

Жильцы денационализированных домов, желающие получить упомянутую помощь, должны обратиться в Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы с заявлением и необходимыми документами. Бланки заявлений на выбранный вид помощи размещены на сайте ведомства.

Решение о соответствии доходов лица (семьи) вышеуказанным условиям принимает Рижская социальная служба.

Арендаторов денационализированных домов, которые хотят получить единоразовое пособие по освобождению жилплощади, призывают не откладывать решение этого вопроса на конец года, поскольку оформление необходимых документов занимает время.

Согласно предоставленной Министерством экономики информации, в госбюджете не предусмотрено продолжение софинансирование выплаты единоразовых пособий арендаторам денационализированных домов в 2024 году. Таким образом, существует вероятность того, что и Рижское самоуправление в бюджете следующего года не будет выделять финансирование на расходы, связанные с упомянутыми пособиями.