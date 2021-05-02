Будут "стрелять" в спину. В Латвии разворачивают фоторадары
Foto: DELFI Aculiecinieks

В Риге у моста рядом с улицей Калнциема фоторадары снова развернули в другую сторону, свидетельствуют фотографии, которыми с Delfi поделился читатель. В Государственной полиции подтвердили - на данный момент по всей стране фоторадары разворачивают в обратную сторону в связи с началом мотосезона.

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"Учитывая, что начался мотосезон, фоторадары разворачивают - это делается с тем, чтобы была возможность контролировать скорость всех транспортных средств, не только автомобилей, но и мотоциклов. Их разворачивают в тех местах, где технически это возможно и так, чтобы не уменьшилась эффективность контроля", - пояснила представитель Госполиции Лина Кальке.

"Напоминаем, что фоторадары установлены на тех участках, где есть риски безопасности. К сожалению, по-прежнему есть большая часть водителей, которые соблюдают скоростной режим только в тех местах, где знают, что установлен фоторадар", - добавила она.

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rus.DELFI.lv

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Fotoradari Valsts policija
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