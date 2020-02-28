Бухгалтерам начиная с июля надо будет получать лицензии

Этим летом Служба госдоходов планирует начать сертифицировать специалистов, предоставляющих бухгалтерские услуги. Лицензия на работу обойдется в 100 евро. Ответственности бухгалтеру в ближайшем будущем тоже прибавится, сообщает LTV7.

В Латвии на данный момент официально зарегистрированы 7200 бухгалтеров. По сути, сейчас для работы в сфере достаточно закончить трехмесячные курсы. По словам вице-президента Латвийской торгово-промышленной палаты, налогового эксперта Лиените Цауне, последние 10 лет на рынке царит демпинг и хаос. Качество подаваемых компаниями финансовых отчетов резко упало. Во время проверки Службы госдохов четверть компаний были оштрафованы за нарушения в бухгалтерском учете.

Для получения бухгалтерской лицензии от лица компании или отдельного бухгалтера необходимо будет подать в систему электронного декларирования данные о соответствующем образовании, наличии страховки гражданско-правовой ответственности и трех годах опыта в бухгалтерской сфере. Потребуется также заплатить 100 евро. Лицензия будет выдаваться сроком на пять лет.

Бухгалтер будет нести ответственность за отмывание денег в подотчетной компании. Если он видит, что глава фирмы купил на фирму новую БМВ Х5 за пять тысяч евро, то специалист должен заподозрить неладное. Если руководитель не дает адекватного объяснения, то бухгалтер будет обязан сообщить в СГД о подозрительной сделке, иначе лишится лицензии и будет оштрафован.

Хотя лицензирование планируется начать уже в июле этого года, будет назначен переходный период. За это время те, кому надо, смогут доучиться или добрать необходимый стаж. Предпринимателям будет доступен информационный список о возможностях того или иного бухгалтера.