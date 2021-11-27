Букс: пока рано судить об убытках и причинах пожара в Olainfarm

Пока рано судить об убытках и причинах пожара на производстве Olainfarm, сообщил агентству LETA член правления предприятия Янис Букс.

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"На данный момент нас больше всего беспокоят семьи пострадавших и то, как мы можем им помочь, что обязательно сделаем", — сказал Букс.

По его словам, место происшествия оградила полиция, поэтому работникам компании сложно его обследовать. Букс указал, что в меру своих возможностей помещения четвертого производственного цеха обследует технический директор. Сам Букс также планирует в субботу осмотреть место происшествия.

Член правления отметил, что предприятие застраховано от таких происшествий, а производство может продолжаться в одном из других помещений компании.

Как уже сообщалось, после полуночи в здании производства Olainfarm прогремел взрыв и начался сильный пожар. Погиб один человек, еще один пострадал и был передан медикам. Согласно первоначальной информации, в помещении взорвалось технологическое оборудование. В результате взрыва загорелось железобетонное здание ангарного типа и химическое вещество площадью в 144 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован в три часа ночи. На месте происшествия работали 36 пожарных.