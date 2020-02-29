Буров: ЧСР должна доказать, что она не партия-сателлит

Партия "Честь служить Риге" (ЧСР) должна доказать, что не является сателлитом ни одной другой партии, заявил в субботу на внеочередном съезде, поясняя решение ЧСР участвовать в выборах Рижской думы отдельно от "Согласия", бывший мэр Риги Олег Буров.

"Несколько лет назад тогдашний мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие") предложил руководителю ЧСР Андрису Америксу объединить партии, но этого не произошло. Теперь мы должны доказать, что ЧСР — не партия-сателлит, не филиал какой-то другой партии", — сказал Буров.

Он отметил, что после выборов в думе, вероятно, будет широкая коалиция, но на выборы ЧСР пойдет отдельно.

Буров напомнил делегатам съезда о событиях в Рижской думе с лета прошлого года, подчеркнув, что в таких условиях работать было невозможно, поэтому нужно было идти на досрочные выборы.

"Если бы мы попытались удержаться в своих креслах до выборов 2021 года, потом бы о такой партии, как ЧСР, можно было бы забыть. Поэтому нужно было идти к роспуску думы — это не кризис, а новая возможность", — подчеркнул Буров.