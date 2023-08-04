Буров: ЧСР поддержало сотрудничество с трехпартийным ядром в Рижской думе
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На заседании расширенного правления партии "Честь служить Риге" (ЧСР) единогласно было принято решение сотрудничать с трехпартийным ядром — это обеспечит необходимое большинство для эффективной работы Рижской думы до окончания срока полномочий, сообщил агентству LETA глава правления ЧСР, депутат Сейма Олег Буров.

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"Учитывая, что ядро трех сторон — "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов и "Код для Риги" — пришли с инициативой о сотрудничестве, то в первую очередь они также должны работать над обеспечением большинства", — пояснил Буров.

Для проведения дальнейших переговоров, которые продолжатся на следующей неделе, правление ЧСР уполномочило Бурова и председателя фракции ЧСР Рижской думы Юрия Радзевича.

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