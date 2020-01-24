Буров: Чтобы привести в порядок окрестности Rail Baltica, могут потребоваться 300 млн евро

Инвестиции в инфраструктуру окрестностей Rail Baltica могут достигнуть 300 — 350 млн евро за 10 лет. Об этом во время совещания о локальном планировании города Риги сообщил мэр Риги Олег Буров (ЧСР).

Буров отметил, что в ближайшие 50 или даже 100 лет вряд ли в Риге будет реализован проект, который так сильно изменит жизнь рижан. С ним согласился министр сообщения Талис Линкайтс (НКП):

"Этот проект существенно изменит лицо Риги и Латвии, транспортную систему и привычки того, как мы будем жить, работать, двигаться. И поэтому очень важно во время проектирования учесть пожелания рижан, краткосрочные и долгосрочные потребности. Такой возможности изменить центр города и окрестности может не быть в течение следующих 20-30 лет."

По словам Бурова, Рига готова вложится в трансформацию прилегающих территорий, но в городском бюджете не найдется достаточно средств. Например, создание Балтийского центрального транспортного узла на участке от вокзала до Даугавы, потребуются 180 млн евро, а дума готова вложить только 25 млн евро. Общая сумма инвестиций может достигнуть 300 — 350 млн евро, сказал Буров.

"Без этих вложений мы не сможем говорить о современном, дружественном человеку городе, в котором с уважением относятся абсолютно ко всем участникам движения", — сказал Буров.

В думе указали, что самые большие изменения могут коснуться окрестностей Центрального вокзала. Пешеходные тоннели можно было бы ликвидировать, создать пешеходный мост через Даугаву, создать новую улицу под железной дорогой, сделать из улицы 13 января бульвар, перестроить улицу Спикерю, создать новые остановки общественного транспорта и тому подобное.