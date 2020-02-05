Буров договорился с оппозицией провести три заседания без кворума, чтобы добиться роспуска думы

Председатель Рижской думы Олег Буров ("Честь служить Риге", ЧСР) договорился с оппозицией Рижской думы созвать три заседания думы без кворума, что создаст юридическую основу для роспуска Рижской думы, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Первое заседание было созвано сегодня утром в 9.30 и отменено из-за отсутствия кворума. На заседание явились 22 депутата из 60. Следующее заседание созвано сегодня в 13 часов. На него тоже не планирует явиться никто из представителей оппозиции и ЧСР.

В четверг предстоит заседание думы по вопросу о выражении недоверия Бурову, и это, вероятно, будет третье заседание, на которое оппозиция не явится, что позволит Бурову сохранить статус "технического руководителя".