Буров: фракция "Согласия" не может смириться с тем, что "больше не играет первую скрипку"

По мнению мэра Риги Олега Бурова ("Честь служить Риге"), фракция "Согласия" не может смириться с тем, что они больше не первая скрипка.

"Они не понимают, что руководить городом так, как то было раньше, больше нельзя", — заявил Буров.

Как отметил мэр Риги, фракция ЧСР выступает за то, чтобы город менялся, поэтому партия готова к внеочередным выборам. Буров подчеркнул, что на данный момент внеочередные выборы в РД — лучший вариант.

Буров заявил, что нет никаких признаков, что дума смогла бы объединиться для принятия бюджета. Однако мэр пообещал сделать все, чтобы РД и все департаменты могли бы нормально работать и подписывать договоры.

Буров акцентировал внимание на том, что сейчас он может лишь распоряжаться 12 голосами, которые ему обеспечивает фракция ЧСР. Мэр Риги также отметил, что в думе сейчас нет вице-мэров. Если в предстоящий четверг не будут избраны вице-мэры, думу можно будет распустить.