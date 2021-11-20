Буров избран новым руководителем партии "Честь служить Риге"
Foto: LETA

На пост председателя партии "Честь служить Риге" избран депутат Рижской думы, бывший мэр Риги Олег Буров.

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Такое предложение на конгрессе партии озвучил Андрис Америкс, который ранее объявил о своем решении оставить пост председателя партии, который он занимал с 2012 года.

Буров был единственным кандидатом на должность руководителя партии. За его кандидатуру проголосовали 53 участника съезда, один проголосовал против, еще один воздержался.

Съезд партии проходит дистанционно.

Как уже ранее писал портал Delfi, Америкс сообщил, что оставляет свой пост, чтобы сконцентрироваться на работе в Европарламенте. Кроме того, он выступает за то, чтобы в преддверии парламентских выборов в 2022 году в партии была молодая команда и новые лидеры.

20 ноября состоится 10-й конгресс партии "Честь служить Риге", на котором будет избран новый председатель, а также правление. На конгрессе будет обсуждаться и возможное участие партии в выборах в 14-й Сейм.

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Честь служить Риге Олег Буров Андрис Америкс Европарламент
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