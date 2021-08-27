Буров: новый мэр Риги Стакис многому научился у Ушакова

Новый мэр Риги Мартиньш Стакис (За!/Прогрессивные) многому научился у бывшего градоначальника Нила Ушакова ("Согласие"), которого новая коалиция активно критикует. Такое мнение высказал Латвийскому радио оппозиционный депутат, экс-мэр Риги Олег Буров ("Честь служить Риге").

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Буров упрекает Стакиса за ориентацию на получение популярности, как у Ушакова. Например, Буров считает, что летние встречи Стакиса с рижанами в большей мере ориентированы на популяризацию политика, чем на выяснение нужд горожан.

Оппозиционному политику не нравится и то, что коалиция, возглавляемая Стакисом, очень узко работает только на свой электорат. В качестве примера экс-мэр упомянул, что городская власть выраженно идет навстречу велосипедистам, что ведет к автомобильным пробкам. Решения новой думы не сбалансированы с точки зрения соблюдения интересов разных групп, считает Буров.

Бурову не нравится и то, что Рижская дума часто прибегает к временным решениям, что ведет к лишним тратам. Выгоднее реализовывать тщательно продуманные и разработанные проекты — например, высаживать деревья, которые простоят долгий срок, чем создавать на лето временные "зеленые оазисы".

В то же время Буров признает, что у Рижской думы нового созыва есть и позитивные решения.