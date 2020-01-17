Буров — об отставке вице-мэров: "Личные амбиции взяли верх над здравым смыслом"

Мэр Риги Олег Буров прокомментировал отставку двух вице-мэров столицы, состоявшуюся в четверг, 16 января. "Личные интересы и амбиции отдельных людей взяли верх над здравым смыслом и прагматизмом", — написал Буров у себя в Facebook.

"Вчерашний день был сложным для нашей фракции и для меня лично. Нам пришлось принимать нелегкие решения, — написал Буров. — "Честь служить Риге" и "Согласие" были долголетними партнерами. К сожалению, из-за того, что личные интересы и амбиции отдельных людей взяли верх над здравым смыслом и прагматизмом, ультиматумы и действия за спиной привели к голосованию за отставку вице-мэров".

"Несмотря на все произошедшее, я считаю, что возможность сесть за стол и говорить есть всегда, остается она и у нас — коллег из "Честь служить Риге" и "Согласия", — отметил мэр. — Способность говорить друг с другом в наше время становиться все большей ценностью. Мы теряем этот навык. Люди следят за событиями издалека, из других стран и городов. Иногда у людей не выдерживают нервы, и они говорят и пишут непонятные вещи".

"Я не рад произошедшему. Политика — для меня вещь новая, я привык в своей жизни говорить, договариваться и выполнять договоренности, а также полагаться на слово коллег и партнеров. Все время, что я работаю в самоуправлении, я работал в интересах рижан и города, и с моим избранием на должность мэра этот принцип не поменялся", — подчеркнул Буров.

"Как дальше будет работать Рижская дума, покажет время. Всем известно, что на следующей неделе состоится голосование о моей отставке, которое инициировали коллеги из "Согласия". Чем оно закончится — неизвестно. В любом случае я остаюсь верен интересам рижан и буду делать все, для того, чтобы наш город становился лучше", — заключил мэр, подлагодарив сторонников за поддержку.