Буров: оппозиция в новом созыве Рижской думы будет правящим не нужна

Бывший рижский градоначальник Олег Буров признает, что для его партии "Честь служить Риге", которая на выборах столичной думы получила пять депутатских мест в Рижской думе, это неудовлетворительный результат, и работать ЧСР предстоит в оппозиции, которая фактически не будет иметь веса, со ссылкой на Латвийское радио 4 сообщает rus.lsm.lv.

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"С одной стороны, учитывая то, что мы стартовали первый раз сами и преодолели 5-процентный барьер, это хорошо. С другой стороны, на этом все "хорошо" заканчивается, и конечно, результаты выборов мы оцениваем как неудовлетворительные. В чем причина? В том, что не пришли голосовать русские (правильнее сказать, русскоговорящие) избиратели.

То есть можно сделать один вывод: из тех партий, которые [ранее] делали акцент на русскоязычного избирателя, как мы, так и партия "Согласие" не сделали такое предложение русским. Поэтому они, разочаровавшись, не пришли голосовать. Очень жаль, что эти пять депутатских мест, семь с небольшим процентов — это фактически незначительная поддержка русских и поддержка латышей.

Что нам дают пять мест из 60? При том что коалиция, если рассматривать коалицию из трех партийных блоков — Национальное объединение и Латвийское объединение регионов, "Новое Единство", "Развитие/За!"-"Прогрессивные" — это 35 мест плюс четыре места Новой консервативной партии — это 39, ну, будем говорить честно, при таком количестве депутатов мы работали в 2013 году, и здесь оппозиция фактически не нужна, не нужна ее поддержка. С тридцатью девятью депутатами, можно даже с тридцатью пятью, можно смело обеспечить принятие всех, любых решений", — прокомментировал экс-мэр результаты выборов.

"Что мы будем делать? Мы будем отстаивать свою программу — например, о повышении зарплат педагогам, льготах в транспорте, а там посмотрим. Мы будем конструктивной оппозицией — для нас Рижская дума это не белый лист бумаги, поэтому мы будем предлагать будем говорить с позицией, но весь вопрос, захотят они нас слышать или нет", — подытожил Буров.