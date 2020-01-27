Буров поручил всем отраслевым комитетам Рижской думы рассмотреть бюджет на 2020 год

Председатель Рижской думы Олег Буров ("Честь служить Риге") поручил всем отраслевым комитетам рассмотреть проект бюджета самоуправления на 2020 год, хотя в последние годы такая практика в столичной думе не применялась.

С учетом неясной политической ситуации в думе и при отсутствии четкой поддержки бюджета коалицией ответственные отраслевые комитеты проекты бюджетов департаментов рассматривали уже несколько раз, и на прошлой неделе они были одобрены.

Как правило, после отраслевых комитетов общий бюджет самоуправления рассматривают бюджетная комиссия и комитет по финансовым и административным вопросам, а затем он передается на рассмотрение на заседании Рижской думы. Однако на этой неделе объявлено о заседании ряда комитетов, в повестку дня которых включен вопрос о бюджете.

Как агентству LETA сообщил руководитель комитета развития города Алексей Росликов, руководители всех комитетов получили распоряжение Бурова о созыве заседаний, чтобы рассмотреть общий бюджет столицы, и такая практика уже существовала в самоуправлении несколько лет назад.

"Бюджетная комиссия, которая рассматривает "большой" бюджет, существует в самоуправлении лишь два-три последних года. До этого регулярно был порядок, когда отраслевые комитеты рассматривали свои "малые" бюджеты, а затем и общий бюджет", — рассказал он.

В комитете развития города бюджет сегодня рассмотрен не был из-за отсутствия кворума. Депутат Новой консервативной партии Марцис Кулис заявил, что, если депутаты "Согласия" не считают нужным присутствовать на заседании, оппозиция своими голосами тоже не планирует поддерживать работу коалиции, поэтому документ не рассматривался.

Руководитель фракции "Согласия" Максим Толстой заявил агентству LETA, что ее депутаты не планируют посещать заседания комитетов, потому что не понимают их необходимости. Более подробную позицию фракции он представит в ближайшее время.

Тем временем сам Буров заявил, что такой порядок рассмотрения столичного бюджета был предусмотрен внутренними правилами думы с 2008 года.

"Оппозиция ранее высказывала упреки в том, что не видела поданных депутатами предложений, а теперь у нее есть возможность ознакомиться со всем муниципальным бюджетом", — сказал мэр.

Буров сообщил, что комитет по финансовым и административным делам планирует рассмотреть бюджет в пятницу, 31 января, а на заседании Рижской думы он будет рассматриваться 6 февраля.

Как сообщалось, фракция "Согласия" решила не поддерживать бюджет Риги на 2020 год до тех пор, пока у власти находится Буров.

Буров на это заявил, что бюджет можно не принимать, но тогда учреждения самоуправления будут работать на финансирование в размере 1/12 от прошлогоднего, что не позволит реализовать планы.

"Я не знаю, что "Согласие" собирается говорить своему электорату и как планирует сказать, например, воспитателям детских садов, что повышения зарплат у них нет только потому, что "Согласию" не нравится Буров. Это смешно и жалко", — сказал мэр.

Хотя работа над столичным бюджетом продолжается, в настоящее время очевидно, что реальной возможности утвердить его в текущей политической ситуации нет, потому что пока готовность голосовать за бюджет выразили только представители ЧСР, а это всего 12 голосов.