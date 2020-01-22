Буров: решение "Согласия" не поддерживать бюджет Риги на 2020 год безответственно по отношению к рижанам

Решение фракции "Согласия" не поддерживать бюджет Риги на 2020 год безответственно по отношению к рижанам, заявил председатель столичной думы Олег Буров ("Честь служить Риге", ЧСР).

Как сообщалось, "Согласие" заявило, что не поддержит бюджет самоуправления на 2020 год, пока у власти будет Буров.

По словам Бурова, бюджет можно не принимать, но тогда учреждения самоуправления будут работать на финансирование в размере 1/12 от прошлогоднего, что не позволит реализовать планы.

"Я не знаю, что "Согласие" собирается говорить своему электорату и как планирует сказать, например, воспитателям детских садов, что повышения зарплат у них нет только потому, что "Согласию" не нравится Буров. Это смешно и жалко", — сказал мэр.

Депутаты "Согласия" заявили, что не намерены участвовать ни в заседании бюджетной комиссии, ни в предстоящем 27 января заседании комитета по финансовым и административным делам. По словам Бурова, даже тогда, если проект бюджета не будет одобрен комитетом, 31 января он созовет заседание думы, потому что закон предусматривает, что муниципальный бюджет должен быть принят в течение двух месяцев после утверждения государственного бюджета.

"На заседании думы депутаты могут его не принимать, но тогда это будет работа для администратора, если думу распустят. А пока все будут работать на 1/12 финансирования", — сказал Буров.

В Рижской думе сегодня состоялось заседание бюджетной комиссии, в котором депутаты "Согласия", как и обещали, не участвовали, а в ходе заседания его покинули и депутаты оппозиции.

Хотя работа над столичным бюджетом продолжается, в настоящее время очевидно, что реальных возможности утвердить его в текущей политической ситуации нет, потому что пока готовность голосовать за бюджет выразили только представители ЧСР, а это всего 12 голосов.