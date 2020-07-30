Буров: "Согласие" на выборах получит больше мест, однако это не будет означать победы

На внеочередных выборах в Рижскую думу партия "Согласие" определенно получит больше депутатских мест, однако это автоматически не будет означать победы на выборах, заявил бывший мэр Риги и кандидат на пост мэра от партии "Честь служить Риге" (ЧСР) Олег Буров.

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Он признал, что ЧСР, вероятно, не сможет конкурировать с "Согласием" по числу полученных на выборах мест.

"Однако кто из нас выиграет, а кто проиграет, мы еще посмотрим", — добавил политик, указав на то, что "Согласие" после выборов в Сейм всегда объявляет о победе, однако все равно остается в оппозиции.

Буров заявил, что сохранить коалицию с бывшим партнером партией "Согласие" и в то же время работать на благо рижан не было возможным. Ситуация в Рижской думе перед ее роспуском зашла в тупик.

"У компромиссов есть границы. Я больше не хотел ни как человек, ни как политик, ни как профессионал идти на компромиссы", — сказал Буров.

По его мнению, новые выборы предоставят возможность Рижской думе вернуть доверие жителей.

Буров подчеркнул, что у ЧСР сейчас нет "красных линий". Партия в своей предвыборной программе выдвинула ряд целей и будет работать с теми партиями, с которыми эти цели совпадут. Также Буров отметил, что ЧСР является независимой от "Согласия" партией.

Как сообщалось, выборы в Рижскую думу состоятся в конце августа, для участия в них зарегистрированы 15 списков кандидатов.