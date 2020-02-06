Буров сохранил пост мэра Риги

Сегодня в Рижской думе из-за отсутствия кворума не состоялось очередное заседание, что позволило мэру столицы Олегу Бурову ("Честь служить Риге") сохранить свой пост.

На заседании зарегистрировалось всего 20 депутатов, поэтому Буров заявил, что из-за отсутствия кворума оно признано несостоявшимся.

На заседании планировалось рассмотреть предложение о выражении недоверия Бурову, которое внесли фракция "Согласия" и депутатский блок "Риге!", считая, что Буров единолично взял на себя руководство думой и нарушает коалиционный договор. "Согласие" также заявило, что не поддержит бюджет столицы на 2020 год, пока у власти будет Буров.

Руководитель фракции национального объединения "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ Дайнис Лоцис ранее сообщил, что депутаты оппозиционных фракций не будут голосовать за отставку Бурова, так как до роспуска думы осталось несколько недель и оппозиция не хочет создавать почву для формирования новой коалиции.

По информации, имеющейся в распоряжении агентства LETA, Буров договорился с оппозицией созвать три заседания думы без кворума, чтобы создать юридическую основу для ее роспуска. Два заседания были созваны вчера, а одно сегодня утром. Все три заседания не состоялись, таким образом, депутаты столичной думы создали правовое основание для ее роспуска.

Говоря о дальнейшей работе думы, Буров заявил журналистам, что в случае, если досрочные выборы будут отложены еще на два месяца, дума должна решить все накопившиеся за последние несколько месяцев технические вопросы, а также попытаться утвердить бюджет на этот год.

"Чьими голосами мы могли бы принять бюджет, пока не знаю. Посмотрим", — сказал Буров. Он также сообщил, что в ближайшие дни продолжит переговоры с руководителями департаментов и примет решение, как организовать работу до утверждения бюджета.

Депутат "Согласия" Анна Владова сообщила агентству LETA, что фракция готова продолжать работу до роспуска думы и принять сбалансированный бюджет, в который будут включены также предложения "Согласия", а не только личные предпочтения Бурова.