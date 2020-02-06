Буров: выборы в Рижскую думу в лучшем случае могут состояться 25 апреля

Если нынешняя Рижская дума будет распущена без задержек, а процесс по организации внеочередных выборов пройдет гладко, самым ранним моментом для проведения выборов в Рижскую думу может стать суббота, 25 апреля, заявил мэр Риги Олег Буров ("Честь служить Риге", ЧСР) в интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (ЛТВ).

По его словам, это был бы самый лучший вариант.

В то же время Буров убежден, что бюджет самоуправления необходимо принять до проведения внеочередных выборов. Мэр подчеркнул, что бюджет фактически готов к утверждению.

По словам Бурова, ранее было принято решение о том, что в случае внеочередных выборов первый номер в списке ЧСР достанется ему, а второй — нынешнему исполнительному директору Риги Юрису Радзевичу.

Как сообщалось, сегодня созваны два заседания Рижской думы, на одном из которых депутаты рассмотрят вопрос о смещении мэра столицы Олега Бурова.

В 10.00 созвано внеочередное заседание думы, в повестку дня которого включен вопрос о займе на строительство путепровода в Саркандаугаве. Скорее всего, это будет третье подряд заседание, на котором не удастся собрать кворум, что даст основания для роспуска думы.

Согласно имеющейся в распоряжении агентства LЕТА информации, Буров договорился с оппозицией созвать три заседания думы без кворума, что создаст юридическую основу для ее роспуска. Два заседания были созваны вчера, но не состоялись.

Предложение о выражении недоверия Бурову внесли фракция "Согласия" и депутатский блок "Риге!", которые считают, что он единолично взял на себя руководство думой и нарушает коалиционный договор. "Согласие" также заявило, что не поддержит бюджет столицы на 2020 год, пока у власти будет Буров.

Руководитель фракции национального объединения VL-ТБ/ДННЛ Дайнис Лоцис сообщил, что депутаты оппозиционных фракций Рижской думы не будут голосовать за отставку Бурова, так как до роспуска думы осталось несколько недель и оппозиция не хочет создавать почву для формирования новой коалиции.

Таким образом, прогнозируется, что Буров свой пост сохранит.