Буров: выход шести членов из ЧСР — нормальный процесс

Выход шести членов из партии "Честь служить Риге" (ЧСР) — нормальный процесс, который не следует воспринимать негативно, заявил агентству LETA мэр Риги, член правления партии Олег Буров.

"У меня нет никаких отрицательных эмоций. Я не хочу сейчас никого критиковать, так как это абсолютно нормальный процесс", — сказал он.

По мнению Бурова, один из вышедших из рядов партии депутатов Рижской думы — руководитель комитета по жилью и окружающей среде Вячеслав Степаненко — таким образом, видимо, ищет возможность, как ему выгоднее участвовать в предстоящих в апреле внеочередных выборах столичной думы.

"Я не удивлюсь, если в ближайшее время мы его увидим в другом списке", — сказал Буров.

Он не отрицал, что в кандидатский список ЧСР планировалось включить и Степаненко, и еще одного члена партии — Игоря Соломатина. Теперь вместо них будут включены другие кандидаты. Более конкретно список партии на выборах планируется обсудить на внеочередном съезде ЧСР 29 февраля.

Как сообщалось, из ЧСР вышли шесть членов, в том числе пять депутатов Рижской думы. Помимо Степаненко и Соломатина, это Эйжения Алдермане, Ирина Винник, Андрей Каменецкий и депутат Сейма Юлия Степаненко.