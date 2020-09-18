Буря не нанесла существенного урона собственности Рижской думы

Вчерашняя буря не нанесла значительного урона собственности Рижского самоуправления, сообщил представитель Рижской думы по общественным отношениям Угис Видаускис.
Объекты еще обследуются, и сильнее всего, вероятно, пострадали деревья.
Обследована также затопленная вчера Луцавсала. Вода не причинила вреда оборудованной там детской площадке.
Местами в Риге упали дорожные знаки, ветер также опрокидывал мусорные контейнеры и повредил ограды нескольких учебных заведений.
Ответственные службы приведут всю инфраструктуру в порядок и почистят водостоки от сломанных веток и опавших листьев.
Как сообщалось, самые сильные порывы ветра в четверг зарегистрированы в центре Риги - 23 м/с, в Даугавгриве - 24 м/с и на Кундзиньсале - 26 м/с. Уровень воды в Рижском заливе и Даугаве поднялся на 115 см.