Буря не нанесла существенного урона собственности Рижской думы

Вчерашняя буря не нанесла значительного урона собственности Рижского самоуправления, сообщил представитель Рижской думы по общественным отношениям Угис Видаускис.

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Объекты еще обследуются, и сильнее всего, вероятно, пострадали деревья.

Обследована также затопленная вчера Луцавсала. Вода не причинила вреда оборудованной там детской площадке.

Местами в Риге упали дорожные знаки, ветер также опрокидывал мусорные контейнеры и повредил ограды нескольких учебных заведений.

Ответственные службы приведут всю инфраструктуру в порядок и почистят водостоки от сломанных веток и опавших листьев.

Как сообщалось, самые сильные порывы ветра в четверг зарегистрированы в центре Риги - 23 м/с, в Даугавгриве - 24 м/с и на Кундзиньсале - 26 м/с. Уровень воды в Рижском заливе и Даугаве поднялся на 115 см.