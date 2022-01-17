Буря в Латвии: самолеты не могут приземлиться, тысячи клиентов без электричества (+ фото)

В понедельник, 17 января, синоптики объявили в Латвии красное предупреждение. Ураганный ветер срывает крыши и валит деревья, аэропорт фактически закрыт, тысячи людей остались без электричества. Delfi обобщает, что известно к этому часу.

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В понедельник в середине дня порывы северного, северо-западного ветра в Юрмале достигали 32 метров в секунду, в Даугавгриве и Кундзиньсале в Риге - 30 метров в секунду, свидетельствуют данные метеостанций. В центре столицы максимальная скорость ветра в порывах около двух часов дня составляла 28 метров в секунду. Столь сильной бури в Риге не было с января 2005 года. В Лиепайском и Вентспилсском портах в понедельник зарегистрированы порывы ветра до 27 и 29 метров в секунду.

К 14.30 часам Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила уже 100 вызовов о поваленных на тротуары и проезжую часть деревьях и сорванных крышах. Больше всего вызовов в Риге и Юрмале. Фактически новые вызовы поступают каждые две минуты.

Предприятие Rīgas Meži предупреждает, что сегодня находиться в столичных парках, а также в лесах опасно. Сильный ветер повалил деревья в парке Виестурдарзс, в парке Кронвальда, Межапарке, парке Нордекю, в парке Маскавас. Деревья повалены в Юглском лесу, в Вецаки, Тирельском лесном хозяйстве и других местах.

По словам специалистов, пока буря не причинила серьезного урона латвийским лесам - лишь поломаны и повалены отдельные деревья. Впрочем, ситуация в ближайшие дни может ухудшиться, поэтому работники Государственной службы леса будут продолжать следить за ситуацией.

Vējš aplēsis arī daļu Rīgas Doma jumta. Foto: @rudites pic.twitter.com/7BYqJ8b6Vl — Toms Bricis (@boms_tricis) January 17, 2022

По информации Sadales tīkls, после обеда без электричества остались около 7000 клиентов предприятия, большинство из которых — в западной части Латвии. Аварийные бригады работают на месте.

Из-за непогоды в Риге опаздывает общественный транспорт, сообщили на предприятии Rīgas satiksme. На улице Миера из-за поваленного дерева остановился 11 трамвай. По той же причине остановлено движение 2-ого трамвая в Пардаугаве. На перекрестке улиц Маргриетас, Нометню, Атпутас и Орманю поваленное дерево не только повредило контактную сеть, но и задело автомобиль. Также поваленные деревья мешают движению 16, 22 и 26 автобусов. Движение 22 автобуса, который идет до аэропорта "Рига" возобновлено.

Рижский аэропорт в Twitter сообщил, что с ухудшением погодных условий многие рейсы задерживаются, а многие - перенаправляют в аэропорты других стран. Пассажиров призывают следить за информацией о статусе своего рейса на домашней странице авиакомпаний и рижского аэропорта.

На данный час известно об изменениях пяти маршрутов - рейс Wizz Air из Киева, а также рейсы airBaltic из Брюсселя, Франкфурта, Дубая и Парижа.

pūt vējiņi, aizdzen mani uz viļņu pic.twitter.com/dHOvKgMpYw — Karlis (@dambranslv) January 17, 2022

Что такое красное предупреждение



В понедельник утром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии повысил предупреждение о буре в Риге, Юрмале и краях Рижского региона с оранжевого до красного уровня. Прогнозируется, что с 12:00 до 15:00 северо-западный ветер в Риге усилится в порывах до 33 метров в секунду.

Красное предупреждение означает, что возможны значительные разрушения на обширных территориях, а также существует угроза жизни людей. Жители должны следить за информацией и инструкциями ответственных органов, а также быть готовыми к чрезвычайным мерам, в том числе эвакуации.

Ветер такой силы ломает деревья и причиняет другие разрушения, люди могут пострадать от предметов и мусора, которые поднимает и переносит ветер, также возможны повреждения имущества и инфраструктуры.

Уровень воды в столице может подняться на метр выше нормы. В Риге, в низовьях Гауи и Лиелупе действует желтое предупреждение о повышении уровня воды и затоплении низких мест.

По данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, до утра понедельника территорию Латвии три раза пересекла ударная волна от извержения подводного вулкана в Тихом океане Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, что видно по данным атмосферного давления на метеостанциях.