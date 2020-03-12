Буря в Лиепае: рухнула стена магазина, сорвало вывески, в море замечен смерч

В четверг вечером Курземское побережье Латвии обрушился шторм. Скорость ветра в Лиепайском порту достигла 30 м/с. Очевидцы сообщают, что сильные порывы ветра срывали вывески магазинов, а в море был замечен смерч. Сильный ветер ломает деревья и рвет провода.

По данным портала liepajniekiem.lv, порыв ветра сорвал вывеску у торгового центра XL Sala на ул. Клайпедас, также повалил навес над автобусной остановкой у ледового холла. Кроме того, очевидцы сфотографировали смерч в море, отмечает liepajniekiem.lv. Кроме того, в центре города рухнула стена магазина Rimi.

На 19.00 в Лиепайском аэропорту порывы ветра достигали 30 метров в секунду, а станция возле Лиепайского озера зафиксировала 34 м/сек.

Ранее Латвийский центр окружающей среды, геологи и метеорологии объявил красное предупреждение. Согласно прогнозам, к 22 часам вечера ветер усилится до 35 м/с и по шкале Бофорта достигнет силы урагана.

На большей части территории Латвии сила ветра составит от 15 до 28 метров в секунду. В пятницу утром ожидается 15-18 метров в секунду. Вечером в четверг и в ночь на пятницу в столице скорость западного ветра в порывах превысит 20 м/с и может достичь 30 м/с, предупреждают синоптики.