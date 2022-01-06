Бустерная доза неизбежна. Правительство установило срок действия сертификатов Covid-19

С 15 февраля полностью вакцинированным лицом будет считаться житель Латвии, у которого с момента первичной вакцинации производства Janssen прошло не более 150 дней или же не более 270 дней с момента получения второй дозы вакцин других производителей. По истечению этого срока, чтобы считаться вновь вакцинированным, нужно будет получить бустерную дозу.

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Такое решение принял в четверг, 6 января, Кабинет министров. Срок действия сертификата вводится с 15 февраля.

По данным Министерства здравоохранения, первичную вакцинацию прошли 66,9% жителей (от всего населения страны, вне зависимости от возраста). Поддерживающую бустерную дозу уже получили 14,8% жителей (30% от тех, у кого есть право на ревакцинацию — и это только жители старше 18 лет).

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс подчеркнул, что необходимость ревакцинации продиктована распространением "омикрона", а также связана с поездками за границу — страны одна за одной вводят срок действия сертификатов.

Все правила, относящиеся к необходимости предъявлению сертификатов остаются в силе. То есть, чтобы вести полноценную жизнь, а не довольствоваться только товарами первой необходимости и получать лишь жизненно необходимые услуги, житенлям нужно будет иметь при себе сертификат. Всем, кто прошел первичную вакцинацию, следует проверить на manavakcina.lv срок действия сертификата, увидеть, полагается ли уже бустерная доза и записаться на поддерживающую инъекцию.

По прогнозам Павлютса, процесс ревакцинации населения растянется на полгода — с января по июль. При этом самым тяжелым месяцем станет февраль: именно на этот месяц приходится больше всего прогнозируемых поддерживающих инъекций. К тому же, именно на февраль, скорее всего, придется пик заболеваемости "омикроном". Министр здравоохранения призвал жителей не затягивать с получением бустера и уже сейчас, в январе, записываться на прививку, не создавая ажиотаж в феврале.