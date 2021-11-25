Бустерная вакцинация от Covid-19 по объемам превышает суточное количество первых доз вакцин

Бустерная вакцинация от Covid-19 в Латвии по объемам уже значительно превышает суточное количество полученных первых доз вакцин, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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В среду от Covid-19 вакцинированы по крайней мере 9880 человек. Первую дозу вакцины получили 1747, а завершили процесс вакцинации 5092 человека, в том числе 862 человека привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

В свою очередь количество бустерных прививок вчера составило почти треть общего количества — третьей дозой привился 3041 человек.

В целом за первые три дня недели привито около 30 000 человек, 5000 из них получили первую дозу вакцины, 17 000 завершили вакцинацию, а около 8000 получили третью прививку.

На этой неделе вакцинировались в среднем около 10 250 человек в день, что больше, чем на прошлой неделе, когда в среднем прививалось около 7200 человек в день, так как было много выходных.

К настоящему времени первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 998 000 человек, что составляет 53% населения страны. Из них вторую дозу уже получили около 898 000 жителей, а еще около 264 000 человек привились вакциной Johnson&Johnson. Таким образом, процесс вакцинации завершили 1,16 млн латвийцев, или 61,7% населения страны.

Общее количество получивших первую дозу вакцины и вакцину Johnson&Johnson составляет почти 1,26 млн человек. В свою очередь третьей дозой вакцины привито около 53 000 человек, или 2,8% населения.