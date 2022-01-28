Бустерную вакцину от Covid-19 получили 23% жителей Латвии

Бустерную вакцину от Covid-19 получили уже 23% жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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По данным Центрального статистического управления, в июле 2021 года в Латвии проживали 1 882 200 человек, из них по крайней мере одну прививку получили 70,97% населения, а завершили курс вакцинации 68,31%, из них 33,7% прошли бустерную вакцинацию.

В целом в Латвии бустерную вакцину получили 23% общей численности населения.

За прошедшие сутки вакцины от Covid-19 получили 5036 человек, из них 416 - первую дозу, 485 - вторую, 90 привились вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз, а 4045 - бустерной вакциной.