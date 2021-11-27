Бустерную вакцину от Covid-19 в Латвии получили около 60 700 человек

На сегодняшний день бустерную вакцину от Covid-19 в Латвии получили 60 700 человек, или 3,2% населения страны, сообщает Национальная служба здравоохранения.

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В пятницу прививки получили не менее 10 599 человек, в том числе 1653 сделали первую прививку, 5 343 человека завершили процесс вакцинации, в том числе 802 привились однократной вакциной Johnson&Johnson, а 3603 человека получили дополнительную дозу вакцины от Covid-19 для укрепления иммунитета.

Всего за последнюю рабочую неделю в Латвии было вакцинировано около 54 900 человек, из которых примерно 8 800 получили первую прививку, около 30 100 завершили вакцинацию и около 15 900 получили третью вакцину. Эти данные еще могут измениться.

В данный момент в Латвии курс вакцинации от Covid-19 завершили 1,175 миллиона или 62,41% всех жителей страны.