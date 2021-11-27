Бустерную вакцину от Covid-19 в Латвии получили около 60 700 человек
Foto: EPA/Scanpix/LETA

На сегодняшний день бустерную вакцину от Covid-19 в Латвии получили 60 700 человек, или 3,2% населения страны, сообщает Национальная служба здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В пятницу прививки получили не менее 10 599 человек, в том числе 1653 сделали первую прививку, 5 343 человека завершили процесс вакцинации, в том числе 802 привились однократной вакциной Johnson&Johnson, а 3603 человека получили дополнительную дозу вакцины от Covid-19 для укрепления иммунитета.

Всего за последнюю рабочую неделю в Латвии было вакцинировано около 54 900 человек, из которых примерно 8 800 получили первую прививку, около 30 100 завершили вакцинацию и около 15 900 получили третью вакцину. Эти данные еще могут измениться.

В данный момент в Латвии курс вакцинации от Covid-19 завершили 1,175 миллиона или 62,41% всех жителей страны.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле