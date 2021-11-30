Бустерную вакцину получили 5,72% всех привитых против Covid-19

На данный момент в Латвии бустерной дозой вакцинированы против Covid-19 67 788 человек или 5,72% от всех прошедших базовый курс вакцинации, свидетельствуют последние данные, собранные Национальной службой здравоохранения (НСЗ).

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Как сообщалось ранее, дополнительная или бустерная вакцинация против Covid-19 в последние недели набирает обороты, однако в то же время сократилось количество людей, получающих первую вакцину против Covid-19. Так, из 67 085 человек, вакцинированных на прошлой неделе, 29,84% получили бустерную вакцину и только 16,04% - первую дозу вакцины.

Аналогичную тенденцию можно увидеть в данных о вакцинации за понедельник: всего 7645 человек привились против Covid-19 в течение дня, из которых 38,22% или 2922 человека получили бустерную вакцину, а 14,57% или 1114 человек - первую вакцину из двух. 3076 человек или 40,24% всех вакцинированным в понедельник ввели вторую дозу вакцины, в то время как 533 человека, или 6,97%, были вакцинированы препаратом "Janssen" производства дочерней компании "Johnson&Johnson" (J&J), в случае с которой требуется всего одна доза. Показатели вакцинации за последние дни еще будут уточнены.

На данный момент в Латвии против Covid-19 хотя бы одной дозой вакцинировано 67,63% всех жителей страны, а завершили курс 62,95% жителей.

До сих пор для использования в ЕС одобрены четыре вакцины против Covid-19: "Pfizer/BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" и "J&J" или "Janssen".

В ближайшее время планируется начать вакцинацию детей, достигших пятилетнего возраста.