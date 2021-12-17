Бустерные прививки от Covid-19 получили почти 10% латвийцев

Бустерные прививки от Covid-19 получили почти 10% населения Латвии, а объемы начатой на этой неделе вакцинации детей пока невелики, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За четыре рабочих дня в Латвии привито около 44 000 человек, или примерно 11 000 человек в день. Бустерные вакцины получили около 70% общего числа привитых на этой неделе, тогда как первую дозу вакцины - всего около 3600 человек.

В четверг от Covid-19 привились по крайней мере 9929 человек, в том числе первой дозой - 898, а завершили процесс вакцинации 1375 человек, в том числе 397 были привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

Бустерную вакцину вчера получили 7656 человек.

Вчера в Латвии началась массовая вакцинация детей от 5 до 11 лет, а до этого некоторые дети прививались по медицинским показаниям. К настоящему времени первую дозу вакцины получил 151 ребенок в этой возрастной группе, завершили вакцинацию 37 детей, а один ребенок получил бустерную вакцину.

В целом первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили около 1,022 млн человек, то есть 54,3% населения страны. Из них вторую дозу получили около 963 000 жителей, а еще около 276 000 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз, поэтому процесс вакцинации в целом завершили 1,239 млн человек, или 65,85% населения страны.

Бустерной вакциной привиты 176 000 человек, или 9,35% населения.