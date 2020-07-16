BVKB: лишив 10 станций права на OIK, Латвия сэкономила почти 15 млн евро
Foto: LETA

За полгода Государственное бюро по надзору за строительством (BVKB) лишило десять станций права на компонент обязательной закупки (КОЗ, OIK), в интервью Latvijas radio рассказала глава ведомства Светлана Мякушкина.

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Эти станции не получили финансовую поддержку в размере 14,6 млн евро.

Среди самых распространенных нарушений — недостаточный учет, а также мошенничество: станции уменьшают данные по собственному потреблению электроэнергии. Чем оно меньше, чем больше электричества можно продать в рамках КОЗ, пояснила Мякушкина.

Бюро работает вместе с правоохранительными органами — на данный момент в активной стадии находятся 15 дел.

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