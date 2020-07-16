BVKB: лишив 10 станций права на OIK, Латвия сэкономила почти 15 млн евро

За полгода Государственное бюро по надзору за строительством (BVKB) лишило десять станций права на компонент обязательной закупки (КОЗ, OIK), в интервью Latvijas radio рассказала глава ведомства Светлана Мякушкина.

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Эти станции не получили финансовую поддержку в размере 14,6 млн евро.

Среди самых распространенных нарушений — недостаточный учет, а также мошенничество: станции уменьшают данные по собственному потреблению электроэнергии. Чем оно меньше, чем больше электричества можно продать в рамках КОЗ, пояснила Мякушкина.

Бюро работает вместе с правоохранительными органами — на данный момент в активной стадии находятся 15 дел.