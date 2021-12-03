BVKB: в оценке о допустимости использования вокзального тоннеля было недостаточно деталей
Foto: LETA

Государственное бюро по надзору за строительством (BVKB) после обхода тоннеля B на Рижском центральном вокзале, где в четверг обрушился потолок в кондитерской, пришло к выводу, что эксплуатация тоннеля была предусмотрена в проекте организации работ. Однако, по мнению бюро, условия и оценка допустимости использования здания во время строительных работ не были достаточно детальными, сообщили агентству LETA в BVKB.

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Инцидент произошел из-за того, что задействованная в железнодорожном проекте Rail Baltica тяжелая техника наехала на не оговоренную в проекте шахту, покрытие которой не выдержало нагрузки и во вспомогательном помещении кондитерской обрушился потолок. К такому выводу пришли в бюро.

В сотрудничестве с ответственными за строительный объект лицами опасность объекта была предотвращена сразу после происшествия. После инцидента все строительные работы были прекращены, тоннель закрыли для посетителей.

Инспекторы BVKB готовят акт строительной проверки, установив ограничения на выполнение работ и эксплуатацию помещений в части здания, а также меры, которые необходимо предпринять для возобновления эксплуатации и строительных работ.

После оценки доступной документации был сделан вывод, что эксплуатация тоннеля была предусмотрена в проекте организации работ. Однако, по мнению BVKB, условия и оценка не были достаточно детальными.

Как сообщили агентству LETA представители BeReRix, которое занимается строительством Rail Baltica, в пятницу на объекте проведено широкое обследование территории и, основываясь на результатах проверки, будет принято решение об открытии тоннеля B.

Строительные работы по созданию центрального узла Rail Baltica продолжаются. В BeReRix указали, что ЧП произошло в локальном месте, которое не влияет на конструкции здания, его функциональность и безопасность. Строительные инженеры оценивают основные причины инцидента, чтобы принять дальнейшее решение.

В пятницу, 3 декабря, Центральный вокзал продолжает обслуживать пассажиров в привычном режиме. Доступ к зданию вокзала и перронам обеспечивается со стороны Вокзальной площади и через тоннель A.

В целях предосторожности тоннель B временно закрыт.

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