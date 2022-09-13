Был "русский" теперь "латыш". Жители стали активнее менять национальность и фамилию

Война в Украине повлияла на то, что в этом году жители Латвии стали активнее менять фамилию и национальность, стараясь таким образом избавиться от связи со славянскими корнями.
По данным Министерства юстиции, за восемь месяцев этого года свое имя, фамилию или национальность поменяли 1365 человек. Имя было изменено в 112 случаях, фамилия — в 114, одновременно имя и фамилия — в 59 случаях, а запись в графе "национальность" — 76 раз. Отказано в смене национальности или имени и фамилии четыре раза.
Стоит отметить, что в 2021 году в 247 случаях произошла смена имени, в 1181 случаях — фамилии, а имя и фамилию одновременно поменял 71 человек, изменения в графе "национальность" были внесены у 20 жителей. Обычно люди идут на такой шаг, так как им сложно социализироваться или из-за желания вернуть свою фамилию, которая была до брака или же присоединить к своей фамилию супруга.
"Обобщенная статистика свидетельствует о том, что у каждого человека свои субъективные причины и желания, почему он хочет внести изменения в личную информацию. Одному не нравится его фамилия, другому — кажется, что она слишком длинная или ее трудно выговорить, есть те, кто не чувствует принадлежности к своей семье и поэтому хочет отказаться от данной родителями фамилии, — рассказывает директор Департамента актов гражданского состояния Министерства юстиции Солвита Саукума-Лаймере. — Также подмечено, что в этом году жители все чаще хотят поменять фамилию, так как не хотят, чтобы была связь со славянским происхождением. В этих случаях люди, как правило, указывают, что их очень волнуют события в Украине, и они опасаются, что их фамилия может негативно повлиять на отношения с родственниками, друзьями и соседями, или то, что они даже могут потерять работу. Поэтому нередко жители желают поменять имя или фамилию на балтийские. К тому же их проще использовать за границей".
Еще одна тенденция этого года — растет число жителей, которые желают внести изменения в графу "национальность". Чаще всего запись "русский" меняют на "латыш", "украинец", "еврей" или "немец" и "поляк".
Чаще всего изменения в свои личные данные вносят женщины. От общего числа жителей, которые за восемь месяцев текущего года внесли изменения в личные данные: 76% женщин и 24% изменили имя, в свою очередь, национальность поменяли 63% женщин и 37% мужчин.