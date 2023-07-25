"Был саботаж". Delna о невозможности доказать растрату миллионов евро в Рижской думе

Рижская дума саботировала возможность расследования дела о предполагаемой растрате миллионов евро при ремонте дорог. К такому заключению пришла "Общество за открытость — Delna" по итогам дисциплинарного дела Департамента дорожного движения, пишет LSM.
Delna выступала наблюдателем при расследовании дисциплинарного дела Департамента дорожного движения Рижской думы. Еще неделю назад организация заявила в межведомственном отчете, что следственный процесс демонстрирует, "как законными средствами можно добиться завершения любого процесса без какого-либо результата".
В опубликованном в понедельник, 24 июля отчете Delna делает вывод: был проведен рабочий саботаж, чтобы нарушения не могли быть доказаны.
"То, что следственная комиссия по дисциплинарным взысканиям не выявила нарушений, не означает, что их нет", — подчеркивает организация.
Delna также высказывает сомнения по поводу качества расследования, проведенного в очень короткий срок — комиссия лишь проверила ранее установленные факты, вместо того чтобы продолжить следственную работу.
Исполнительный директор Рижской думы Янис Ланге также считает, что дисциплинарное дело не было расследовано качественно.
Ранее в середине июня служебная проверка выявила три существенных нарушения при организации ремонта дорог и, возможно, незаконно потраченные семь миллионов евро. Начались дисциплинарные взыскания в отношении исполняющего обязанности директора Департамента дорожного движения Яниса Вайводса и начальника Управления транспортной инфраструктуры Андрея Уртанса.
Сначала дело расследовал советник Яниса Ланге Марис Нокс, который в ходе служебной проверки выявил нарушения. Но позже городской совет проголосовал за создание специальной комиссии, которая переняла работу у Нокса из-за опасений по поводу конфликта интересов.
Это привело к отставке мэра Мартыньша Стакиса, и в настоящее время нет ясности относительно будущего коалиции думы; партии продолжают переговоры.
Комиссия проработала всего несколько дней и не выявила нарушений, поэтому Вайводс и Уртанс вернулись на свои посты.