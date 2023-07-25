"Был саботаж". Delna о невозможности доказать растрату миллионов евро в Рижской думе
Foto: Rīgas dome

Рижская дума саботировала возможность расследования дела о предполагаемой растрате миллионов евро при ремонте дорог. К такому заключению пришла "Общество за открытость — Delna" по итогам дисциплинарного дела Департамента дорожного движения, пишет LSM.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Delna выступала наблюдателем при расследовании дисциплинарного дела Департамента дорожного движения Рижской думы. Еще неделю назад организация заявила в межведомственном отчете, что следственный процесс демонстрирует, "как законными средствами можно добиться завершения любого процесса без какого-либо результата".

В опубликованном в понедельник, 24 июля отчете Delna делает вывод: был проведен рабочий саботаж, чтобы нарушения не могли быть доказаны.

"То, что следственная комиссия по дисциплинарным взысканиям не выявила нарушений, не означает, что их нет", — подчеркивает организация.

Delna также высказывает сомнения по поводу качества расследования, проведенного в очень короткий срок — комиссия лишь проверила ранее установленные факты, вместо того чтобы продолжить следственную работу.

Исполнительный директор Рижской думы Янис Ланге также считает, что дисциплинарное дело не было расследовано качественно.

Ранее в середине июня служебная проверка выявила три существенных нарушения при организации ремонта дорог и, возможно, незаконно потраченные семь миллионов евро. Начались дисциплинарные взыскания в отношении исполняющего обязанности директора Департамента дорожного движения Яниса Вайводса и начальника Управления транспортной инфраструктуры Андрея Уртанса.

Сначала дело расследовал советник Яниса Ланге Марис Нокс, который в ходе служебной проверки выявил нарушения. Но позже городской совет проголосовал за создание специальной комиссии, которая переняла работу у Нокса из-за опасений по поводу конфликта интересов.

Это привело к отставке мэра Мартыньша Стакиса, и в настоящее время нет ясности относительно будущего коалиции думы; партии продолжают переговоры.

Комиссия проработала всего несколько дней и не выявила нарушений, поэтому Вайводс и Уртанс вернулись на свои посты.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Dabas varenība, vīnogulāji un mazzināmas pērles Talsu novadā
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Kā Latvijai skolot labus līderus. Saruna ar filozofu Ventu Sīli
Dabas varenība, vīnogulāji un mazzināmas pērles Talsu novadā