Быстрое тестирование на Covid-19 очно работающих будет добровольным

Четыре партии, входящих в правительственную коалицию, договорились о том, что быстрые антигенные тесты на Covid-19 будут для очно работающих добровольными. Ранее предполагалось, что такие тесты нужно будет делать обязательно минимум два раза в неделю.

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О решении коалиции сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

Он отметил, что партнеры по коалиции обсудили более широкое применение антигенных экспресс-тестов. Но, учитывая отсутствие ясности с доступностью и распределением тестов среди населения, было решено отменить требование об обязательном самотестировании на очных рабочих местах.

На прошлой неделе, напомним, правительство неожиданно и оперативно приняло решение сделать с 6 декабря обязательным тестирование всех очно работающих сотрудников, которые контактируют с коллегами, посетителями и клиентами. Предполагалось, что тестирование — быстрыми антигенными тестами — должно проводиться минимум два раза в неделю. Также предусматривалось, что государство возьмет на себя затраты по закупке тестов.

Представитель Национального объединения, депутат Сейма Илзе Индриксоне сообщила, что вопрос об антигенных тестах сегодня стал главной темой коалиционного собрания. По словам Индриксоне, "был дан четкий сигнал предпринимателям, которые с нетерпением ждали решение". Коалиция согласилась с тем, что не нужно обязательное требование проводить тесты, а хватит и рекомендации. Принятие решения о том, нужно ли тестирование работников, и как часто его нужно проводить, останется за работодателями.

Оплатит ли тесты государство?

Индриксоне подчеркнула, что многие работодатели уже используют экспресс-тесты для проверки среди работников. В то же время депутат Сейма от Национального объединения выразила надежду, что государство изыщет способ компенсировать работодателям расходы на тестирование.

На пресс-конференции Кришьянис Кариньш не ответил прямо, продолжит ли страна массово закупать антигенные тесты, сославшись на то, что детали еще обсуждаются. По словам премьера, цель более широкого использования таких тестов — "чтобы мы в будущем не оказались в локдауне".

"Если вакцины помогают уменьшить число госпитализированных, то широкое тестирование очень снижает распространение вируса. Поскольку, если у людей констатирован Covid-19, они уходят на самоизоляцию, не позволяя вирусу разноситься в рабочих коллективах, в школе, в обществе", — сказал премьер-министр. По мнению Кариньша, в интересах государства, чтобы люди как можно шире использовали тесты, и что важно, такие тесты должны быть досупными и бесплатными для населения. Однако еще необходимо работать над механизма обеспечения этого, подчеркнул Кариньш.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) добавил, что работодатели до сих пор уже широко использовали возможности тестирования работников, причем оплачивали тесты из своих средств. Павлютс сослался на результаты опроса Латвийской конфедерации работодателей, которые показывают: большинство работодателей хотели бы тестировать работников.

Однако, если правительство примет решение, что применение антигенных тестов не обязательно, а это всего лишь рекомендовано, ситуация меняется. В этом случае необходимо соглашение между работодателями, Министерством экономики и Министерством финансов о том, на каких условиях государство может оказать поддержку в обеспечении тестами, сказал Павлютс.

Министр здравоохранения не считает также, что если антигенные тесты будут добровольными, это повысит риск недобросовестного использования таких тестов.

Окончательное решение — в том числе о том, как государство может помочь предпринимателям с тестами — еще предстоит принять Кабинету министров.

Причем здесь оценка закупки?

Что характерно, решение коалиционных партий об отказе от обязательного тестирования очно работающих еще днем анонсировал пресс-секретарь премьер-министра Сандис Сабаев. В качестве причины он также назвал отсутствие ясности с доступностью и распределением тестов. Однако, по словам Сабаева, согласно имеющейся у премьер-министра информации, закупка, в рамках которой Государственный оборонный центр закупок и логистики решил заключить первый договор о поставке антигенных тестов с SIA Ekspress Laboratorija, начали оценивать правоохранительные учреждения. Представитель главы правительства при этом подчеркнул, что это дело обычное: все закупки, произведенные во время Covid-19, отслеживаются и контролируются соответствующими учреждениями.

Как ранее сообщалось, уже известно, какие компании предоставят государству экспресс-тесты. Что характерно, закупка, проводимая Государственным оборонным центром закупок и логистики обороны, фактически была начата еще до решения об обязательном тестировании работников. Изначально речь шла о закупке антигенных тестов для школьного скрининга. Закупка оценивалась в 14-15 млн евро, причем речь шла о запасах тестов всего на восемь недель.

На участие в ценовом опросе, объявленном Государственным оборонным центром закупок и логистики, в связи с закупкой антигенных тестов, было подано 30 заявок. После оценки полученных предложений принято решение о заключении генеральных договоров с пятью претендентами — Ekspress laboratorija, Brief, ADDO Defense, A-birojs и A.Medical. Эти претенденты предложили тесты по цене 0,75-1,25 евро за штуку.

Стало известно, что первую поставку на сумму в 3 млн евро обеспечит Ekspress laboratorija. Эта фирма-победитель ценового опроса была учреждена только весной этого года. Уже после объявления результатов конкурса из списка совладельцев предприятия исчез гражданин России Сергей Лебедев. Обладатель контрольного пакета и единственное должностное лицо предприятия Елена Путвике ранее бизнесом не занималась.

В дальнейшем тесты будут поставляться пятью фирмами-победителями. В случае, если тестов понадобится больше, чем планировалось — то эти компании смогут получить новые заказы.