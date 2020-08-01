Быстрый кредит на аборт. Кризис заморозил программу бесплатной контрацепции для групп риска

Пока многие страны Европы, в том числе Эстония, оплачивают средства контрацепции определенным социальным группам, в Латвии из-за эпидемии коронавируса этот вопрос застрял в рабочих группах и на собраниях чиновников, сообщает LA.lv.

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“Приходит в социальную службу 19-летняя мама, у которой только что родился седьмой ребёнок, смотрит на меня пустыми глазами, физически и морально истощена, надеется на помощь”, - рассказывает социальная работница Даце Аугустиня. Первый ребёнок у девушки родился в 12 лет, с тех пор она родила ещё шестерых, после чего социальная служба оплатила ей противозачаточный имплант. Это эффективное средство длительного действия, которое стоит около 200 евро, поэтому не каждому по карману.

Аугустиня говорит, что средства контрацепции надо компенсировать не только несовершеннолетним, но и женщинам с душевными расстройствами, клиенткам из группы социального риска, зависимым и, желательно, малообеспеченным. С этой проблемой Рижское самоуправление сталкивается практически каждый день.

Несколько лет назад Кабинет министров одобрил план по улучшению здоровья матери и ребёнка, в рамках которого планировалось компенсировать контрацепцию женщинам из групп социального риска. Однако реализация плана остановилась из-за того, что участники собраний не смогли договориться о том, каким именно социальным группам будут компенсировать средства контрацепции, а потом началась эпидемия ковида и заседания были поставлены на паузу.

Гинекологи в этой ситуации почувствовали себя заложниками - жизнь продолжается, женщины продолжают сталкиваться с нежеланной беременностью, но ковид не дает решить проблему. Типичная ситуация - в селе живет женщина с пятью детьми и приходит к врачу с очередной беременностью, которую семья не может себе позволить сохранить, рассказывает гинеколог-акушер Вия Вейса. “Муж без работы. Надо брать быстрый кредит на аборт, но что дальше?”, - вопрошает врач.

Иногда врачи не выдерживают и за свои деньги покупают пациенткам спираль, которую устанавливают с согласия женщины. Каждую ситуацию решают отдельно, так как в государстве нет системы, как позаботиться о женщинах, говорит Вейса.

В Европе эту проблему каждая страна решает по-своему. Эстония оплачивает 50% от любого метода контрацепции, назначенного врачом. В Швеции каждый регион сам решает, как поддержать женщин. В Германии полностью оплачивают гормональные средства контрацепции молодым людям до определенного возраста. В Норвегии в школах и университетах доступны бесплатные презервативы.

Гинеколог-акушер Ласма Лидака говорит, что лучшими методами являются обратимые средства длительного действия, которые не зависят от пользователя. “Имплант, который в Латвии стоит около 200 евро, маточные спирали - медная стоит 20 евро, гормональная начиная от 100 евро”, - говорит врач. Если таблетки надо пить каждый день, а пластыри менять каждую неделю, то имплант гарантирует противозачаточное действие в течение трех лет, а гормональная спираль ещё больше - пяти лет.

Однако молодые женщины часто отказываются от контрацепции либо из-за её дороговизны, либо из-за предрассудков, говорит Лидака. Отказы бывают и в обществе “Крылья надежды”, которое работает с молодыми людьми, имеющими психические особенности. Руководитель центра Эва Вилькина говорит, что центр с 2013 года организует встречи со специалистами и психологами, так как заметили, что среди молодых людей возникают симпатии и отношения.

“В одном из групповых домов (дом, где живут 14 человек с психическими нарушениями в возрасте от 22 до 40 лет) девушка начала встречаться с парнем и отказалась от контрацепции, хотя она ей была очень нужна”, - рассказывает Вилькина. Она считает, что если бы контрацепция была бесплатной, то возможно, результат разговора с гинекологом был бы иным. В итоге у девушки родился ребёнок, о котором она не может позаботиться. Такие примеры есть и на памяти социальной работницы Аугустини - женщина родила четверых детей, но не может о них позаботиться, так как её заболевание является угрозой для малышей.

Самоуправление Тукумского края решило не дожидаться решений правительства и само выделяет деньги на средства контрацепции. Каждый год их получают примерно десять человек, но для этого надо получить заключение социального работника о том, что женщине это необходимо.

В свою очередь, Министерство здравоохранения в рамках программы укрепления сферы здравоохранения на время распространения ковида с 1 декабря выделит финансирование на противозачаточные инъекции и внутриматочные спирали, в сумме более 1 миллиона евро. Однако остается открытым вопрос о более долгосрочной программе компенсации средств контрацепции.