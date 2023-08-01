Бюджет-2024: Минфин получил запросы почти на два миллиарда евро

В соответствии с графиком разработки государственного бюджета на 2024 год министерства и другие центральные учреждения подали в Минфин запросы о приоритетных мерах в 2024 году на сумму 1,983 миллиарда евро. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на министерство.

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Запросы независимых учреждений составляют 31,8 млн евро, министерств и других центральных учреждений - почти 1,952 млрд евро.

Как заявил министр финансов Арвилс Ашераденс, одной из рекомендаций Европейской комиссии является сокращение дефицита государственного бюджета, поэтому в этом году министерства более ответственно подошли к планированию бюджета и подали заявки на 250 млн евро меньше, чем к госбюджету 2023 года.

Главными запрошенными министерствами крупными дополнительными расходами на следующий год являются средства для повышения зарплат учителей, финансирования здравоохранения и обороны.

Также необходимы средства для покрытия убытков транспортной отрасли, повышения зарплат сотрудников органов внутренних дел, инициатив в сфере образования, привязки алиментов к минимальной зарплате и реализации проекта Rail Baltica.

Минфин также сообщил, что разработка бюджета на следующий год идет по плану. 15 августа запланировано рассмотрение доклада о прогнозах макроэкономических показателей, доходов и сбалансированности государственного бюджета в 2024-2026 гг., декларации о фискальных рисках, доклада о базе основного и специального бюджетов и результатов пересмотра расходов на 2024-2026 годы.

Также планируется рассмотреть доклад о первоочередных мерах министерств и других центральных учреждений в 2024-2026 гг. и доклад о разработке основных направлений налоговой политики на 2024-2027 гг.

В соответствии с графиком закон о госбюджете 2024 года и пакет сопровождающих законопроектов планируется подать в Сейм 12 октября.