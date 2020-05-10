Бюджет на непредвиденные расходы планируется увеличить на 300 миллионов евро

Существенная часть финансовой господдержки в условиях кризиса, вызванного Covid-19, поступает из бюджета на непредвиденные расходы. На прошлой неделе на различные цели было выделено и зарезервировано средств больше, чем запланировано. При этом не все мероприятия действительно непредвиденные - часть из них просто слишком долго откладывалась, например, ремонт в медучреждениях, сообщает передача “de facto” Латвийского телевидения.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Только после того, как случился кризис, государство выделило недостающие 660 000 евро на замену водопроводных труб в Латвийском онкологическом центре. По словам руководителя строительного отдела Рижской Восточной клинической университетской больницы Эдгара Пудзиса, еще год назад проведенный аудит показал - изношенность большинства труб составляет 90-95%. Аварии происходят каждый день. Вот и 5 мая из-за очередного прорыва пришлось во всем здании отключать горячую воду.

"В больнице Гайльэзерс лечат пациентов с Covid и понятно, что они и онкологические пациенты не должны пересекаться. И сейчас, если случится крупная авария, нам просто некуда будет переводить пациентов", - говорит Пудзис.

В свою очередь, Клиническая университетская больница им. Паула Страдиня из средств на непредвиденные расходы получит 665 000 евро. Деньги пойдут на разваливающийся балкон и крышу в шестиэтажном корпусе. Проблема давняя, но в условиях вспышки коронавируса, стало понятно, что риск остаться без здания, в котором также находятся операционные блоки и интенсивная терапия, слишком велик.

75 миллионов евро будут направлены на реновацию дорог. Когда из-за ограничительных мер в других отраслях наблюдается падение, правительство надеется с помощью дополнительного финансирования на ремонт дорог, разогреть экономику.

Сейчас зарезервированная сумма из программы на непредвиденные расходы составляет более 344 миллионов евро. Больше всего средств - более 100 миллионов евро зарезервированы Министерством финансов на выплату пособий по простою. Министерству здравоохранения на медоборудование, выплату зарплат и ремонт выделен 21 миллион евро. Меньше всего - 25 тысяч евро из средств на непредвиденные расходы, по просьбе Министерства юстиции выделено Латвийскому совету присяжных нотариусов на покупку сервера для хранения новых отсканированных документов.

Зарезервированная сумма уже превысила возможности программы. В бюджетной программе на непредвиденные расходы имеется 325 миллионов евро, но распределено уже на 20 миллионов больше. При это министерства готовят новые запросы.

Например, Министерство экономики будет требовать 700 тысяч евро, чтобы компенсировать расходы туристических операторов за репатриацию путешественников и еще 75 миллионов евро на реновацию многоквартирных домов. В свою очередь, Министерство здравоохранения готовит запрос на более чем 6 миллионов евро, чтобы оплатить покупку реагентов необходимых для проведения тестов на коронавирус, оплату сверхурочных медиков и другие дополнительные нужды.

Проект решения о выделении дополнительных 300 миллионов евро будет рассмотрен на заседании правительства 12 мая. Таким образом, всего в этой программе будут делить уже 625 миллионов евро.