Бюджет на непредвиденные расходы увеличен на 198,58 миллиона евро

Правительство решила увеличить на 198 579 180 евро часть бюджета, выделенную в 2022 году на непредвиденные расходы. Это необходимо в том числе для того, чтобы справиться с энергокризисом.

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52 961 943 евро пойдут на помощь юридическим лицам с платежами за электричество согласно решениям, принятым 30 августа и 27 сентября.

24 877 208 евро должны частично компенсировать рост цен на газ для домохозяйств, 19 166 400 — на электричество. Еще 85 708 333 евро также пойдут на помощь юридическим лицам с платежами за электричество, но согласно решению, принятому 29 сентября.

11 243 509 евро нужны на то, чтобы компенсировать на 50% самоуправлениям расходы на жилищные пособия, которые были с 1 января по 30 ноября. 1 510 358 евро нужны Министерству благосостояния, в том числе на 30 768 евро будет увеличены расходы на его информационную систему.