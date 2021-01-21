Бюджет Рижской думы планируется с дефицитом в 124 млн евро

Бюджет Рижского самоуправления запланирован с дефицитом в размере 124 млн евро, а общие расходы превысят миллиард, свидетельствует принятое комитетом Рижской думы по финансовым и административным делам решение.

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Доходы бюджета на 2021 год запланированы в размере 916,6 млн евро, а расходы - в размере 1,04 млрд евро.

В этом году налоговые поступления самоуправления запланированы в размере 671,4 млн евро, трансферты из госбюджета - в размере 200,4 млн евро, а неналоговые поступления планируются в размере 13,9 млн евро.

Доходы учреждений планируются в размере 22,5 млн евро.

Самая большая доля бюджетных расходов приходится на образование, в эту отрасль планируется вложить 404 млн евро. В свою очередь 247,5 млн евро планируется потратить на сферу экономической деятельности, а 112,3 млн евро - на социальную защиту.

Если оценивать расходы самоуправления по экономическим категориям, почти 860 млн евро составляют расходы на содержание, а 180,6 млн евро - капитальные расходы.

Рижское самоуправление планирует потратить 38,5 млн евро на процентные платежи, а 203,4 млн евро - на субсидии, дотации и социальные выплаты.

В фонд выравнивания финансов самоуправлений Рига планирует внести 42,5 млн евро. С учетом перераспределения доходов от подоходного налога с населения в пользу госбюджета планируется сокращение доходов бюджета Рижского самоуправления почти на 39 млн евро. Однако, принимая во внимание сокращение взносов в фонд выравнивания финансов самоуправлений, доходы Рижского самоуправления ввиду перераспределения налоговых поступлений уменьшатся на 17,4 млн евро.